Boca tem recurso negado pela Conmebol, e Dedé segue liberado para decisão

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors não obteve sucesso ao recorrer da anulação do cartão vermelho levado por Dedé, do Cruzeiro, na partida de ida pelas quartas de final da Libertadores. O time argentino entrou com um recurso na Conmebol para revalidar a expulsão do defensor, mas teve sua apelação negada pela entidade.

Dedé foi expulso aos 28 minutos do segundo da partida pelo árbitro Éber Aquino. O zagueiro celeste teve um choque de jogo com o goleiro Andrada, mas o paraguaio resolveu expulsá-lo mesmo após o uso do VAR, revoltando os atletas do Cruzeiro e até surpreendendo jogadores do Boca Juniors em campo.

No dia seguinte ao jogo, o presidente do Cruzeiro, Wagner Pires, foi à Conmebol para formalizar a reclamação e protocolar o pedido de anulação da suspensão, acatado pela entidade uma semana mais tarde.

Desta forma, Dedé está confirmado para o jogo e titular absoluto no time de Mano Menezes. Em relação ao primeiro jogo, a equipe mineira só terá uma alteração, Arrascaeta no lugar de Rafinha. A formação completa será: Fábio; Edilson, Leo, Dedé e Egídio; Henrique, Lucas Silva; Thiago Neves, Robinho, Arrascaeta; Barcos.