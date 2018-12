Boca voltará para a Argentina em caso de título; River ficará em Madri

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Boca Juniors fará questão de reencontrar seu torcedor antes de viajar para o Mundial de Clubes caso seja campeão da Taça Libertadores, que terá o segundo jogo das finais no domingo (9), às 17h30 (de Brasília), em Madri, na Espanha.

De acordo com a TNT, a logística do clube prevê um retorno para a Argentina antes de viajar para os Emirados Árabes, palco da disputa da competição internacional.

A ideia do River Plate é diferente. Caso conquiste o torneio continental, os comandados de Marcelo Gallardo devem continuar na capital espanhola por mais uns dias antes de viajarem para os Emirados Árabes.

A final da Libertadores foi levada para o Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, depois do adiamento do segundo jogo, inicialmente marcado para o dia 24 de novembro, no Monumental de Núñez, na Argentina. Na ocasião, o ônibus do Boca Juniors foi alvo de ataques de torcedores do River Plate e a partida foi adiada.

"Sinto-me privilegiado por participar da primeira final da história da Libertadores entre Boca e River em Madri. Acredito que as autoridades e as pessoas encarregadas garantirão a segurança. Os torcedores do Boca tiveram um dia para comprar os ingressos e esgotaram. É um clássico mundial", disse o vice-presidente do Boca, Rodolfo Ferrari, em entrevista ao programa espanhol "Chiringuito de Jugones".