'BoJack' entra no top 10 dos melhores episódios ao lado de 'Game of Thrones' e 'Breaking Bad'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O episódio "Free Churro", da recém-lançada quinta temporada da série animada de "BoJack Horseman" na Netflix, alcançou a avaliação de 9.9 no site IMDb (Internet Movie Database).

Somente dez episódios de diferentes séries têm a nota quase perfeita no site. A avaliação, de zero a dez, pode ser dada por qualquer usuário. Só integram a lista os episódios que tiveram mais do que mil avaliações -como é o caso de "Free Churro".

Trata-se da única animação entre os dez mais bem avaliados.

Ao lado de "BoJack", com 9,9, estão quatro episódios de "Game of Thrones" e dois de "Breaking Bad".

"Free Churro" é um episódio que destoa do resto da série. Ele consiste, quase inteiramente, em um monólogo do cavalo antropomorfizado durante o velório de sua mãe.

A série, como um todo, tem avaliação de 8,5 no site.

No Rotten Tomatoes, que mapeia as avaliações de críticos profissionais, além do público, a série tem 92%.

No início do ano, o filme "Lady Bird: Hora de Voar", de Greta Gerwig, indicado ao Oscar de melhor filme, fez barulho ao alcançar a marca de 99% no site. No IMDb, o filme tem 7,5 de avaliação.

"BoJack Horseman" não recebeu nenhuma indicação para o Emmy 2018.

Confira a lista dos episódios mais bem avaliados no IMDb:

"Game of Thrones" (2011-)

Episódio: "Battle of the Bastards" (2016)

Nota: 9,9

"Breaking Bad" (2008-2013)

Episódio: "Felina" (2013)

Nota: 9,9

"BoJack Horseman" (2014-)

Episódio: "Free Churro" (2018)

Nota: 9,9

"Game of Thrones" (2011- )

Episódio: "Hardhome "(2015)

Nota: 9,9

"Pessoa de Interesse" (2011-2016)

Episódio: "If-Then-Else" (2015)

Nota: 9,9

"Hannibal" (2013-2015)

Episódio: "Mizumono" (2014)

Nota: 9,9

"Breaking Bad" (2008-2013)

Episódio: "Ozymandias" (2013)

Nota: 9,9

"Lucifer" (2015- )

Episódio: "A Devil of My Word" (2018)

Nota: 9,9

"Game of Thrones" (2011- )

Episódio: "The Rains of Castamere" (2013)

Nota: 9,9

"Game of Thrones" (2011- )

Episódio: "The Winds of Winter" (2016)

Nota: 9,9

"Doctor Who" (2005- )

Episódio: "Blink" (2007)

Nota: 9,8

"Os 100" (2014- )

"Damocles: Part 2" (2018)

Nota: 9,8

"A Sete Palmos" (2001-2005)

Episódio: "Everyone's Waiting" (2005)

Nota: 9,8

"Breaking Bad" (2008-2013)

Episódio: "Face Off" (2011)

Nota: 9,8

"Suits" (2011- )

Episódio: "Faith" (2015)

Nota: 9,8