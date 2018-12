Bolo com técnicas de pintura desafia competidores na fase final do Bake Off

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O reality culinário Bake Off Brasil - Mão na Massa (SBT) está chegando próximo dos episódios finais. Neste sábado (1°), um dos últimos desafios dos confeiteiros será fazer um bolo estilo pintura. Beca Milano vai apresentar como inspiração aos competidores sua criação que retrata um leão com duas técnicas de pincel.

A confeiteira e jurada técnica do programa explicou como chegou ao resultado de seu trabalho. "A textura em preto foi feita com glacê espatulado. Na pintura do leão temos duas técnicas de pincel: a chapada e a aquarelada, dando todo esse efeito. Nas extremidades da juba e também no esfumado da lateral do bolo tem a aplicação do aerógrafo, e as faixas douradas foram feitas com a técnica de craquelado."

Olivier Anquier é jurado que, além da beleza dos bolos, também se preocupa com o sabor. "Essa prova é muito visual, mas não esqueçam que vamos comer o bolo. Surpreendam, é a hora. Estamos muito próximo da grande final", brincou com os competidores durante a gravação.

O desafio técnico será uma sobremesa em formato de fruta. A "doce tangerina" é formada por duas mouses, uma camada fina de pão de ló e geleia de tangerina com damascos, além da base em placa de chocolate com acabamento rústico.

"Essa sobremesa é bem delicada", avisa Beca. Ela explica que a maior dificuldade é criar o efeito realista da casca usando manteiga de cacau.