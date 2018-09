Bolsa cai e dólar avança após divulgação de pesquisa Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de subir mais de 1% no começo da manhã, o dólar tem alta mais contida no começo da tarde desta terça-feira (25). Por volta das 13h00, a moeda avançava 0,80%, a R$ 4,1210. O dia é negativo para as principais divisas emergentes, que perdem força ante o dólar. O destaque é o peso argentino, que se desvaloriza 3,72% após o presidente do Banco Central do país apresentar renúncia.

No cenário doméstico, o mercado é pautado pelo avanço das intenções de voto em Fernando Haddad (PT), agora com 22% da preferência dos eleitores, enquanto Jair Bolsonaro (PSL) lidera as pesquisas em 28%, patamar que já havia atingido na pesquisa Ibope divulgada há uma semana. Além disso, pela primeira vez a pesquisa Ibope mostrou que Haddad venceria Bolsonaro no segundo turno, por 43% a 37% das intenções de voto.

O mercado teme que, caso eleito, Haddad adote uma agenda de propostas econômicas mais alinhadas à executada pela ex-presidente Dilma Rousseff.

A Bolsa brasileira desacelerou o ritmo de queda e agora recua 0,26%, a 77.777 pontos. O Ibovespa segue, porém, na contramão do exterior. Os principais índices americanos avançam nesta terça, enquanto os europeus fecharam majoritariamente em alta.