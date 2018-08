Bolsa de batata frita de Kim Kardashian custa US$ 6 mil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Adereços de moda que custam mais que um carro: essa parece ser uma das premissas dos looks das irmãs Kardashians. Kim Kardashian, 37, foi a um evento nesta terça (21) usando uma bolsa de batatas fritas que deu o que falar.

O objeto, assinado pela grife Judith Leiber Couture, é encrustado com cristais e é vendido por US$ 5.695 (cerca de R$ 23.200). Mas o preço da bolsa não é nada comparado ao valor gasto pela empresária com outros itens da marca -pela qual ela é apaixonada.

Para completar o look, a socialite usou um vestido justo rosa da Versace e, para proteger os olhos do brilho lunar, um óculos preto da Dior.

Em seu Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de imagens que desaparecem depois de 24 horas), Kim mostrou algumas vezes sua coleção de bolsas de cristais, que incluem uma com o formato de um telefone antigo, outra no formato de cupcake e uma que tem a forma de um rolinho de notas de US$ 100, desenhada por Alexander Wang (que também custa US$ 5 mil, cerca de R$ 20 mil).

A mania por acessórios caros, no entanto, parece ser de família. Kylie Jenner, irmã mais nova do clã e mulher mais jovem a entrar para a lista de bilionários da Forbes, também coleciona bolsas exóticas e caras. Uma delas, no formato de uma sacolinha de supermercado, também cravejada com cristais, custou US$1295 (R$ 5297).