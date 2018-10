Bolsa dispara puxada por ações de estatais e dólar cai para a faixa de R$ 3,75

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A confirmação da liderança de Jair Bolsonaro (PSL) na preferência dos eleitores faz a Bolsa operar em forte alta nesta segunda-feira (8), acima dos 86 mil pontos. O dólar cai com força e é negociado ao redor de R$ 3,75, 10 centavos abaixo do valor de fechamento da sexta-feira (5).

No domingo (7), eleitores deram 46,04% dos votos válidos a Bolsonaro, enquanto o petista Fernando Haddad, que vai disputar com ele o segundo turno, ficou com 29,26%. O PT ficou com 57 cadeiras na Câmara dos Deputados, a maior bancada, e o PSL, com 51.

"Nosso time político destaca que o desempenho de Bolsonaro no primeiro turno o mantém como favorito na disputa, seja pela votação recebida —muito próxima dos 50%— seja pelo quadro das disputas nos Estados ou ainda pela equiparação de armas na campanha de segundo turno", escreveu a XP em relatório.

A corretora destaca ainda a distribuição da bancada na Câmara dos Deputados, com partidos de centro-direita alcançando quase 380 das cadeiras, ante pouco mais de 130 da esquerda. Segundo a casa, o número "joga a favor da governabilidade de Bolsonaro caso seja eleito, assim como na potencial aprovação das reformas".

O desempenho da Bolsa nesta segunda é impulsionado por ações de estatais. às 10h47, o Ibovespa subia 5,20%, a 86.606 pontos.

O Banco do Brasil chegou a subir mais de 12% no começo do pregão e puxou o desempenho dos outros bancos na Bolsa. Petrobras ganhava quase 10% no mesmo horário, assim como as ações da Eletrobras.

A Cemig ganha mais de 17%. Em relatório, a Rico Corretora atribui o desempenho ao avanço do candidato do Novo, Romeu Zema, na corrida pelo governo de Minas Gerais. "Durante sua campanha, Zema defendeu a recuperação financeira e a possível privatização da Cemig com o objetivo de reduzir as tarifas aos clientes", diz a corretora.

O dólar caía cerca de 2,5%, a R$ 3,7630 nesta manhã. Comparado a uma cesta de moedas emergentes, o real é a que mais avança sobre o dólar nesta segunda. De 24 divisas, apenas 5 se valorizam ante a moeda americana.

Os juros futuros também operam em forte queda nesta segunda-feira, também reflexo da euforia com a vantagem de Bolsonaro ante Haddad no primeiro turno da eleição.

"Num claro sinal de apoio ao candidato Jair Bolsonaro, os juros longos recuam na esteira da perspectiva que o candidato do PSL e seu assessor econômico Paulo Guedes irão encaminhar uma série de políticas de cunho liberal, entre elas a venda de ativos e corte mais robustos dos gastos públicos", escreveu André Perfeito, economista-chefe da Spinelli, em relatório.

O contrato de DI para janeiro de 2019 cedia de 6,645% para 6,537%. O vencimento janeiro 2021 caía de 9,39% para 8,94%.