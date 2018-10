Bolsa sobe 5% e dólar cai 2,59% após resultado do 1º turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira sobe mais de 5% na manhã desta segunda-feira (8), puxada pelo desempenho das estatais. A euforia é reflexo do resultado do primeiro turno das eleições, que confirmou a liderança de Jair Bolsonaro (PSL) no pleito.

Bolsonaro recebeu 46,04% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) ficou com 26,26% da preferência dos eleitores na votação deste domingo (7)..

Por volta das 10h30, a Ibovespa subia 5,30%, a 86.686 pontos.

O capitão reformado do Exército é visto pelo mercado financeiro como mais comprometido com as reformas que consideram necessárias para o reequilíbrio das contas públicas.

As ações da Petrobras sobem mais de 10% e os papéis do Banco do Brasil 11,69%, o que ajuda a puxar o desempenho do setor financeiro. Eletrobras ganha 15% e Cemig ganha quase 20%.

Já o dólar aparece com forte queda ante o real. Nesta manhã, a moeda americana recuava 2,59%, a R$ 3,7580 na venda, depois de terminar a sexta-feira (5) em queda de 1%, a R$ 3,8570, e encerrar a semana com queda acumulada de 4,46%, o maior recuo semanal desde março de 2016.