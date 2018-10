Bolsa volta a subir com alívio no exterior; dólar recua mais de 1%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após uma sequência de pregões negativos, o mercado externo teve dia de alívio e colocou a maioria das Bolsas mundiais de volta no terreno positivo. O mesmo ocorreu no Brasil, que registrou alta de mais de 1% no Ibovespa e queda equivalente no dólar.

A moeda americana encerrou o dia em baixa de 1,17%, cotada a R$ 3,704. Com a baixa, o real foi a segunda divisa emergente (de uma cesta de 24) que mais ganhou força ante o dólar, atrás apenas da lira turca.

"À espera do segundo turno, o dólar vinha oscilando entre R$ 3,68 e R$ 3,72 e, hoje, voltou para esses níveis, depois de ter fugido na véspera com a forte aversão ao risco global. Voltou ao normal", disse o gerente de câmbio da corretora Ourominas, Mauriciano Cavalcante.

A Bolsa brasileira avançou 1,23%, a 84.083 pontos, após dois pregões de queda.

Os destaques do dia foram as ações da Petrobras, com ganhos acima de 2%, e papéis do setor bancário.

Já a Ambev registrou baixa de mais de 5%, reflexo dos resultados ruins do terceiro trimestre, divulgados nesta quinta antes da abertura do mercado.

A recuperação local veio em linha com o exterior: as principais Bolsas americanas e europeias avançaram nesta quinta, a maioria delas com taxas acima de 1%, após perdas expressivas nos últimos dias.

O mercado financeiro exibia tensão com os riscos de menor crescimento econômico, reflexo da desaceleração chinesa, além dos debates sobre o ritmo de aumento da taxa de juros dos EUA.

No cenário domésticos, investidores aguardavam a divulgação de pesquisa Datafolha, que seria divulgada às 19h. Último levantamento Ibope mantinha a amplia vantagem de Jair Bolsonaro (PSL) sobre Fernando Haddad (PT), mas o cenário de rejeição mostrava quadro mais benigno ao petista.