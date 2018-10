Bolsistas da Fundação Lemann encabeçam pedido de união entre Marina, Alckmin e Ciro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de dez bolsistas e ex-bolsistas da Fundação Lemann está entre os criadores de um abaixo-assinado online e da página no Facebook batizada de Alcirina que defendem a união de Geraldo Alckmin (PSDB) e Marina Silva (Rede) ao redor de Ciro Gomes (PDT) contra as candidaturas de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

A Fundação Lemann, que pertence ao empresário Jorge Lemann, afirma que a proposta dos estudantes não reflete o da instituição. Em 2017, Lemann apareceu na lista da Forbes como o 19º homem mais rico do mundo. Ele é sócio da 3G Capital, que controla a Ambev.

"Esta semana, alguns dos bolsistas da rede de mais de 580 talentos apoiados pela Fundação Lemann redigiram um manifesto público que vem sendo amplificado tanto pela adesão social em assinaturas quanto pelo interesse da opinião pública em debater a proposta."

De acordo com um dos membros -eles preferem não se idetificar alegando segurança- as discussões começaram em grupos de Whatsapp dos Fellows (como eles os estudantes e veteranos se chamam).

"Tem muita gente desiludida, achando que não tem o que fazer. A gente resolveu fazer", afirmou. O texto foi pensado por trinta pessoas, porém somente dez assinaram inicialmente (os nomes foram retirados logo depois da publicação da petição, na manhã de quinta-feira).

Ainda segundo um dos membros ouvido pela reportagem, no grupo no qual a redação do abaixo-assinado foi discutido há membros ligados à campanha de Ciro, Marina e Haddad.

"Se for para bater, teria que bater nos dois [Haddad e Bolsonaro], para que que o texto ressoasse em várias pessoas, inclusive em quem vota no Bolsonaro e no Haddad", afirmou. Para o signatário, além do risco de governabilidade, o maior problema da candidatura de Haddad é que o antipetismo leve à vitória de Bolsonaro.

"[Votar no Ciro] Pode não é o ideal para todo mundo, mas às vezes é preciso fazer concessões para um cenário mais razoável", afirmou o Fellow.

A carta pede que Alckmin e Marina se reúnam em torno de Ciro Gomes, que está mais bem colocado nas pesquisas.

"Fazemos um apelo para que os senhores e a senhora unifiquem os seus votos em uma única candidatura, sinalizando aos seus eleitores que votem no candidato escolhido. Pela conjuntura atual, sugerimos que esse candidato seja Ciro Gomes (PDT)."

Em contrapartida, ainda segundo a petição, Ciro encamparia as propostas dos outros dois concorrentes.

De acordo com a petição publicada no site change.org, a ascensão de Bolsonaro vem da insatisfação popular com o governo PT.

"Se o descontentamento é justificado, a estratégia escolhida por muitos eleitores é equivocada e perigosa. Bolsonaro se fortalece através do mesmo artifício usado por João Santana nas últimas campanhas do PT: a criação de um personagem para salvar o Brasil", afirma o texto.

Ainda de acordo com o texto, Bolsonaro é uma ameaça à democracia brasileira por "apoiar e incitar discursos de ódio que colocam em risco a vida de mulheres, negros e comunidade LGBT". O grupo também coloca em dúvida se capitão reformado respeitaria as decisões do Congresso.

A página do Facebook Alcirina tinha 313 seguidores na tarde desta quinta-feira (4). Nos posts, o grupo fez memes usando personagens como Harry Potter e os heróis do X-Men para explicar a luta das minorias descriminadas, e da juventude contra racismo e intolerância.

O grupo pede aos signatários reflitam sobres seus privilégios e considerem "questões que vão além da economia ou política, como direitos civis, liberdades individuais e segurança". Até as 17h30 desta quarta-feira (4) 27.625 pessoas já haviam assinado. A meta, conforme aparece no site changes.org, é atingir 35 mil.

O projeto da Lemann Fellowship oferece bolsas parciais (até 60%) para mestrados em universidades renomadas dos Estados Unidos, como Harvard, Stanford, Columbia, MIT (Massachusetts Institute of Tecnology) e Yale.

Para serem selecionados, os participantes passam por testes e devem apresentar provas de fluência em língua inglesa. De acordo com a instituição, os candidatos também devem "demonstrar claro comprometimento em trabalhar em áreas de crucial importância para o desenvolvimento do país.

Leia a íntegra da carta da Fundação Lemann sobre o abaixo-assinado:

"Esta semana, alguns dos bolsistas da rede de mais de 580 talentos apoiados pela Fundação Lemann redigiram um manifesto público que vem sendo amplificado tanto pela adesão social em assinaturas quanto pelo interesse da opinião pública em debater a proposta.

Neste contexto, ressaltamos que a autoria da proposta não parte da Fundação Lemann, de seu Conselho e tampouco de seus funcionários. Não apoiamos e nem apoiaremos nenhum partido político, coligação, candidato ou campanha eleitoral, mesmo de membros de nossas redes e programas de desenvolvimento (Lemann Fellowship, Talentos da Educação, Talentos da Saúde, Apoio ao Desenvolvimento de Lideranças Públicas). O envolvimento e a manifestação política de cada um dos nossos colaboradores, bolsistas e talentos no processo político-eleitoral é de responsabilidade individual e não representa o posicionamento institucional da Fundação Lemann.

Reafirmamos o compromisso manifesto em nossa atuação cotidiana há mais de 15 anos com a pluralidade de opiniões e o diálogo democrático em torno de temas fundamentais para o avanço do país."