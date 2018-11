Bolsonaro alcança 41% dos votos válidos no Ibope; Haddad tem 25% e Ciro, 13%

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder na corrida presidencial, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) chegou à véspera do dia da eleição com 41% dos votos válidos, de acordo com levantamento concluído pelo Ibope neste sábado (6).

Sendo assim, o capitão reformado do Exército ainda não tem os votos necessários para vencer sem disputar o segundo turno. Para vencer no primeiro turno, é necessário somar 50% dos votos válidos mais um.

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) tem 25% dos votos válidos, à frente de Ciro Gomes (PDT), com 13%. Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, Marina Silva (Rede), com 3%, Henrique Meirelles (MDB) e Cabo Daciolo (Patriota), também com 2%, aparecem na sequência.

Bolsonaro também é o candidato que lidera nas taxas de rejeição, com 43%. No caso de Haddad, 36% dos eleitores disseram que não votariam nele.

Nas simulações de segundo turno, o militar venceria em cenário de disputa com Haddad, com 45% ante 41%, mas perderia para Ciro Gomes. O pedetista tem 45% das intenções de voto contra Bolsonaro, com 41%. Marina Silva e Alckmin também perderiam para Bolsonaro.

A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro, de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa ouviu 3.010 eleitores na sexta-feira (5) e no sábado (6) e foi contratada pela TV Globo e pelo "O Estado de S.Paulo". Ela está registrada no TSE sob o protocolo BR-01537/2018.