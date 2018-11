Bolsonaro chama Haddad de 'marmita de corrupto preso'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em resposta à declaração de seu adversário petista, Fernando Haddad, o candidato Jair Bolsonaro (PSL) chamou o candidato do PT de "marmita de corrupto preso" e disse que "sua hora vai chegar".

A mensagem foi postada pelo candidato em sua conta no Twitter, ao comentar post feito por um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ).

A declaração é uma resposta à afirmação de Haddad de que iria "até a uma enfermaria" para um debate presidencial com Bolsonaro.

O capitão reformado não deve participar dos debates antes de 18 de outubro. Médicos responsáveis por sua avaliação afirmam que ele precisa de repouso até esta data, quando será submetido a nova consulta.

Nos bastidores da campanha, antes mesmo da avaliação da equipe médica do hospital Albert Einstein, aliados de Bolsonaro falavam que ele não faria atos esta semana. Há uma resistência de alguns sobre sua ida a debates.

A ausência do candidato do PSL já causou críticas de adversários no primeiro turno.