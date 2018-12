Bolsonaro chega ao estádio para acompanhar o Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou ao Allianz Parque por volta de 15h deste domingo (2). Com forte esquema de segurança, ele, que é palmeirense, foi ao estádio para acompanhar o jogo da entrega da taça ao time. Bolsonaro ficará em um dos camarotes do clube, no quarto andar do complexo esportivo.

A cúpula da CBF também divide o camarote com o presidente eleito. O coronel Antônio Nunes, atual mandatário da entidade, e Rogério Caboclo, que assumirá o cargo no ano que vem, recepcionaram o político do PSL. Leila Pereira, dona da Crefisa, que patrocina o clube, também deu boas-vindas a Bolsonaro, assim como o presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte

O Palmeiras entregou uma faixa de campeão brasileiro a Bolsonaro, que a vestiu e posou para fotos dentro do camarote.