Bolsonaro com 32% e Haddad, 23% no Ibope

A apenas quatro dias da eleição, o candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, aparece com 32% das intenções de voto na mais recente pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, seguido por Fernando Haddad (PT) com 23%, Ciro Gomes (PDT), 10%, e Geraldo Alckmin (PSDB), 7%. Marina Silva (Rede) se manteve com 4%.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada na segunda-feira os principais candidatos apenas oscilaram dentro da margem de erro: Bolsonaro e Haddad ganharam um e dois pontos, respectivamente, enquanto Ciro e Alckmin perderam um ponto cada um. Em votos válidos, ou seja, sem considerar os brancos e nulos, o placar entre os dois primeiros colocados é de 38% a 28%.

Como a eleição só é decidida no primeiro turno quando um candidato obtém 50% mais um dos votos válidos, os números indicam que haverá segundo turno e que ele será disputado pelos candidatos do PSL e do PT. Nesse caso, o Ibope indica um empate técnico: Haddad com 43% e Bolsonaro com 41%.

O Ibope ouviu 3.010 eleitores, em 209 municípios, entre os dias 1º e 2 de outubro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O registro na Justiça Eleitoral foi feito sob o protocolo BR-08245/2018. Os contratantes foram o Estado e a TV Globo.

Segundo turno – Nas simulações de segundo turno, apenas Ciro supera o candidato do PSL, com 46% das intenções de voto contra 39%. Nesse cenário, Bolsonaro fica em empate técnico com Haddad e Marina. O petista teria 43% contra 41% do candidato do PSL. Contra Marina, Bolsonaro teria 43% e a candidata da Rede 39%. Já contra Alckmin, o tucano teria 41% e o candidato do PSL 40%;

O Ibope ainda mediu a rejeição aos candidatos, perguntando aos entrevistados em quem não votariam de jeito nenhum. Bolsonaro e Haddad, líderes na intenção de voto, também são os campeões de rejeição. Como era possível escolher mais de uma opção, a soma dos percentuais ultrapassa os 100%. Bolsonaro é rejeitado por 42% do eleitorado, contra 37% do petista, 23% de Marina, 17% de Alckmin e 16% de Ciro Gomes.

PLACAR

Os números do Ibope para presidente

Candidato Partido %

Jair Bolsonaro PSL 32

Fernando Haddad PT 23

Ciro Gomes PDT 10

Geraldo Alckmin PSDB 7

Marina Silva Rede 4

João Amoêdo Novo 2

Henrique Meirelles MDB 2

Alvaro Dias Podemos 1

Cabo Daciolo Patriota 1

Guilherme Boulos PSOL 0

Eymael DC 0

João Goulart Filho PPL 0

Vera Lúcia PSTU 0

Brancos/nulos 11

Não souberam/não quiseram responder 6%

PT tenta vincular candidato a Temer

O PT desencadeou ontem parte da estratégia para tentar estancar o crescimento de Jair Bolsonaro (PSL) e evitar uma vitória do capitão da reserva no primeiro turno. A ideia é associar o candidato do PSL à política econômica do governo Michel Temer (MDB). “Infelizmente o governo Temer termina melancolicamente e o que eu vejo de mais triste ainda é o Bolsonaro querer dobrar a aposta do governo Temer”, disse Haddad em entrevista à Rádio Jornal de Pernambuco.

Na manhã de ontem, começou a circular a primeira inserção da campanha petista na TV que cita nominalmente o candidato do PSL. Na peça, o PT lembra que Bolsonaro votou a favor de medidas do governo Temer e “contra o trabalhador” como a reforma trabalhista e conclui: “já basta o Temer”.

Em reação ao súbito crescimento de Bolsonaro na Ibope/Estado/TV Globo e da possibilidade de uma derrota ainda no primeiro turno, a campanha petista decidiu antecipar a estratégia de atacar o capitão da reserva, prevista inicialmente para acontecer apenas no segundo turno. Segundo fontes da campanha, pesquisas internas mostram que a pauta econômica tem mais potencial de danos ao adversário do que temas como a questão de gênero ou respeito à democracia.