Bolsonaro confirma que irá a jogo da taça do Palmeiras

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A assessoria de imprensa do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), confirmou que ele irá ao jogo do Palmeiras contra o Vitória no próximo domingo (2), no Allianz Parque. A partida marcará a entrega da taça de campeão brasileiro ao time alviverde, que assegurou a conquista com triunfo contra o Vasco no último fim de semana.

Bolsonaro recebeu convite do Palmeiras para comparecer ao duelo. Mesmo notabilizado por já ter tirado fotos vestindo o uniforme de outras equipes brasileiras, o presidente eleito já se declarou palmeirense.

Após a vitória contra o Vasco, ele usou suas redes sociais para parabenizar o Palmeiras pela conquista do Brasileirão.

O engajamento na postagem e a repercussão do caso levaram a diretoria do time alviverde a cogitar tal convite no próprio domingo (25). Após sondagens e conversa com o estafe do futuro presidente, o clube formalizou o chamado na última terça-feira (27).

O Palmeiras separou um camarote do Allianz para Bolsonaro, assessores e segurança. O esquema para garantir a chegada e a saída do presidente eleito também já está garantido.

Bolsonaro foi ao estádio recentemente e tirou foto com Felipe Melo nos vestiários. O volante sempre se declarou um apoiador das ideias do futuro presidente e já até dedicou um gol a ele.

Na entrevista coletiva após o título, o técnico Luiz Felipe Scolari também citou o político indiretamente: "Espero que nosso Brasil cumpra ordens sob nossa nova presidência", frisou o técnico.