Bolsonaro contraria Paulo Guedes e diz que vai cortar impostos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em publicação feita em seu Facebook, nesta quarta-feira (19), o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) disse que sua equipe econômica trabalha para reduzir carga tributária.

No entanto, Paulo Guedes, nome forte para ser ministro da Fazenda do presidenciável, anunciou na terça-feira (18), para um grupo restrito de empresários, que vai recriar imposto nos moldes da CPMF e implantar uma alíquota única do IR (Imposto de Renda) de 20% para pessoas físicas e jurídicas.

Guedes também cogita eliminar a contribuição previdenciária patronal, paga por empregadores, que incide sobre a folha de salário.