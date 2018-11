Bolsonaro cresce entre eleitores de todas as escolaridades, aponta Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma semana, as intenções de votos de Jair Bolsonaro (PSL) cresceram em todos os segmentos de escolaridade (fundamental, médio e superior), enquanto as de Fernando Haddad (PT) ficaram praticamente estagnadas, apontam as pesquisas Datafolha.

São os mais escolarizados, com ensino superior, que dão maior vantagem ao capitão reformado. Essa porcentagem era de 37% na sexta passada (28) e saltaram para 44% nesta quinta (4).

Enquanto isso, Haddad tinha 17% na sexta, caiu para 14% na pesquisa divulgada na terça (2) e voltou aos 17% na quinta.

Ciro Gomes (PDT), o terceiro colocado na pesquisa, tem um desempenho parecido com Haddad e se mantém estável, com 14% nessa parcela do eleitorado, desde setembro.

É também entre os mais escolarizados que Ciro tem o seu melhor desempenho.

Haddad vence Bolsonaro entre os eleitores de menor escolaridade, mas não consegue avanços significativos e vê o adversário encostar nas pesquisas.

Desde a semana passada, Haddad oscilou de 27% para 28% nas intenções de votos de pessoas com ensino fundamental. Já Bolsonaro subiu cinco pontos percentuais, de 18% para 23%.

Entre os eleitores com ensino médio, o presidenciável do PSL chegou aos 38%, contra os 32% que tinha na sexta passada. Fernando Haddad oscilou de 21% para 22%.

No resultado geral do Datafolha divulgado nesta quinta (4), Bolsonaro tem 39% dos votos válidos (conta que exclui brancos, nulos e indecisos) contra 25% de Haddad. Foram ouvidos 10.930 eleitores em 389 cidades do país entre a quarta (3) e quinta.

A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02581/2018.