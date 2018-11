Bolsonaro deixa sua casa para gravar programa de TV no Rio

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, deixou sua residência na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, para gravar programas de TV na zona sul da capital carioca nesta terça-feira (9).

O capitão reformado terá, a partir de sexta-feira (12), cinco minutos para preencher no programa eleitoral gratuito.

No primeiro turno, ele tinha apenas oito segundos devido a ausência de alianças. Na segunda etapa da corrida presidencial, os candidatos têm tempo idêntico de TV.

As gravações estão sendo realizadas na casa do empresário Paulo Marinho, suplente do senador eleito Flavio Bolsonaro (PSL-RJ), filho de Jair.