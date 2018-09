Bolsonaro deve ter alta de hospital nesta sexta e viajar para o Rio

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hospitalizado desde 6 de setembro, quando recebeu uma facada em Juiz de Fora (MG) durante ato de campanha, o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) deve ter alta do hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta sexta-feira (28).

O candidato embarcará à tarde em avião para o Rio de Janeiro, onde mora em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ele pegará um avião de carreira, como vinha fazendo em sua campanha antes do ataque.

Bolsonaro frequentemente se refere à morte do presidenciável Eduardo Campos, em 2014, como atentando político, e por isso se recusa a viajar de jatinho.

O capitão reformado já disse que não terá condições físicas de voltar a fazer campanhas nas ruas antes do primeiro turno, marcado para 7 e outubro. Ele permanecerá com uma bolsa de colostomia nos próximos meses, o que faz com que ele tenha que permanecer longe de ambientes de grandes aglomerações.

Por outro lado, ele trabalha com o planejamento de participar do debate da TV Globo, marcado para 4 de outubro. Ele não deve marcar presença no debate da TV Record, no domingo (30).

"Se ele sentir que vai lá para o sacrifício, ficar duas horas em pé com a bolsa de colostomia na barriga, com todos os transtornos e incômodos, ele vai avaliar", diz Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidenciável e candidato ao Senado no Rio, destacando, no entanto, que o pai demonstrou interesse em participar do evento.

O presidenciável também já anunciou que fará uma transmissão ao vivo nas redes sociais todos os dias durante o horário eleitoral.