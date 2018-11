Bolsonaro diz que há fraude em 30% do Bolsa Família

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, afirmou nesta segunda-feira (8) que cerca de um terço do programa Bolsa Família tem fraude.

Em entrevista a Rádio Bandeirantes, o presidenciável disse que uma forma de arrumar recursos para o país é por meio do combate à fraude.

"A maneira de arranjar recurso para atender muita coisa é você combater a fraude, combater a corrupção, até mesmo dentro do Bolsa Família. Nós acreditamos que um terço, 30% aproximadamente são benefícios que foram dados sem qualquer critério. Gente que não precisa receber isso aí", disse.

O candidato do PSL negou que vá acabar com o Bolsa Família e disse que quem espalhou isso foi o PT, como forma de terrorismo para os eleitores do Nordeste.

Segundo ele, a saída é combater fraude e garantir formas para que as pessoas não precisem mais do programa de distribuição de renda.

"Você combatendo a fraude tem até como pagar um pouco melhor para essas pessoas."

Bolsonaro ainda culpou o PT pela crise econômica, disse que o país está quebrado e que o orçamento para o ano que vem já está comprometido.

Ele comemorou estar no segundo turno contra o petista Fernando Haddad e disse que isso simboliza uma disputa entre "nós, o novo e eles, o velho".

O presidenciável permaneceu em casa, no Rio de Janeiro, e passará por uma avaliação médica ainda esta semana para saber se poderá fazer campanha na rua.