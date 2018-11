Bolsonaro é atacado por Ciro e Boulos em pergunta sobre drogas em debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Questionado por Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL) voltou a criticar a política de repressão às drogas no debate de presidenciáveis, nesta quinta-feira (4), na TV Globo. Boulos defende que usuários sejam tratados como questão de saúde, e não no âmbito do código penal.

O tema permitiu que os candidatos criticassem o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, que defende o armamento da população como política de segurança. Ciro voltou a questionar o capitão reformado pela ausência no debate.

"Não queremos dar a primeira arma ao jovem, queremos dar o primeiro emprego", completou Boulos, que pregou o uso de inteligência para combater o tráfico de armas.