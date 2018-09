'Bolsonaro é da turma que não reconhece a democracia', diz Manuela D'Ávila

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Manuela D'Ávila, a proibição de entrevista de Lula para Folha de S.Paulo é "talvez maior ato de censura prévia desde a ditadura"

O candidato Jair Bolsonaro (PSL) faz parte da turma que não reconhece a democracia, disse neste sábado (29) a candidata à vice presidência na chapa de Fernando Haddad (PT).

"Essa é a turma que não reconhece a democracia, que defende a tortura, que não defende a dignidade das mulheres e dos homens, que defende a retirada de direitos de trabalhadores e que acha que negros e LGBTs não devem fazer parte do desenvolvimento nacional. Nós não", disse a candidata.

Ela participou do evento de mulheres contra Bolsonaro, o #EleNão, em São Paulo.

D'Ávila também criticou a proibição de entrevista do ex-presidente Lula à Folha de S.Paulo, determinada pelo ministro do STF, Luiz Fux. "Talvez seja o maior ato de censura prévia desde a ditadura", disse ela.

Para a candidata, mais importante do que as declarações de Bolsonaro que lançam suspeitas sobre as eleições é a reação do povo diante da declaração.

"E o dia 29 mostra que o povo brasileiro se une em defesa da democracia", disse ela. Segundo ela, o dia de hoje é mais uma prova de que o povo brasileiro resiste e está disposto a construir saídas democráticas para seus problemas.

D'ávila disse que não falaria no caminhão organizado pelo evento porque estava com a filha, que é pequena e tem seus horários.