Bolsonaro é recebido por apoiadores no aeroporto de Congonhas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) chegou ao aeroporto de Congonhas pouco depois das 14h, onde foi recebido por um grupo de cerca de 30 apoiadores com camisetas e bandeiras com o seu rosto estampado.

O candidato estava dentro de um carro escoltado por motos e caminhonetes da PM e não parou para fotos ou para falar com o público. Ele entrou por um portão reservado para oficiais.

Ele embarcará em voo marcado para as 15h40 e deve desembarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, às 16h40.

Do aeroporto ele partirá diretamente para sua casa na Barra da Tijuca, de onde não deverá sair durante dez dias por recomendação médica.