Bolsonaro engana o povo ao dizer que é candidato das Forcas Armadas, diz Kátia Abreu

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Kátia Abreu, vice do presidenciável Ciro Gomes (PDT), o candidato Jair Bolsonaro (PSL) não está em seu juízo perfeito.

"As declarações recentes de Bolsonaro, de que só aceitará o resultado da eleição se ele for o vencedor, demonstram a sua insanidade", disse Abreu, em evento de mulheres contra o capitão reformado, em São Paulo.

"Ele não está no seu juízo perfeito. O atentado também afetou, de certa forma, seu lado emocional e fez sair o que de pior ele tem de escondido lá dentro, que é intransigência e truculência", disse Abreu.

Segundo ela, o pior é a ameaça que viria por trás disso, algo como "se eu não ganhar, hein, cuidado", afirmou.

"Medo dele? Zero que nós temos. As Forças Armadas são do Brasil, está na Constituição".

Para a candidata, Bolsonaro engana o povo como se fosse candidato das Forças Armadas.

"Não é. É de um núcleo atrasado, reacionário, retrógrado que não sabe qual é a sua caixinha", disse.

Para Abreu, as eleições de 2018 são das mulheres, embora tarde.

"A partir de agora, em qualquer resultado, as questões das mulheres vão ser vistas de modo diferente, não só coisa de mulherzinha, de feminista, ideológico. Nós viramos um problema e queremos solução", disse ela.

Ela explicou que "problema" se refere à violência doméstica, estupro, feminicídio e salário mais baixo do que os homens.

"Isso é doença da sociedade que precisa ser curada se quisermos ser país civilizado."