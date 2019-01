Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro escolheu o general Otávio Santana do Rego Barros como porta-voz do governo. Ele é atualmente chefe de Comunicação do Exército.

Consultado pela reportagem, o general confirmou sua indicação e se disse "muito honrado em servir o governo e o Brasil".