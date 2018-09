Bolsonaro evolui sem sinais de infecção, diz boletim médico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, evolui sem sinais de infecção ou disfunções orgânicas, segundo boletim médico divulgado na tarde desta segunda-feira (17).

"O quadro clínico do paciente permanece estável e sem intercorrências. Continua em jejum oral, recebendo por via endovenosa todos os nutrientes necessários para sua recuperação", diz trecho do texto. O presidenciável está na unidade de cuidados semi-intensivos.

Bolsonaro foi submetido a uma nova cirurgia na última quarta-feira (12) e, desde sexta (14), começou a fazer fisioterapia. Ele está hospitalizado desde 7 de setembro no Albert Einstein, em São Paulo, em recuperação da facada que sofreu no estômago em um ato em Juiz de Fora (MG), no dia 6.