Bolsonaro fala pela primeira vez após facada

Narley Resende

O deputado federal e candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neste domingo (16), de

acordo com o boletim médico divulgado às 10h pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e falou pela primeira vez em vídeo publicado em sua página no Facebook. O deputado agradeceu o apoio recebido a aos médicos que o atenderam na Santa Casa de Juiz de Fora (MG) no dia do ataque. "Vocês salvaram a minha vida", disse.

"Uma facada. No momento eu achava que tinha sido um soco apenas, na boca do estômago, e tempo foi passando e vimos que algo era mais grave", contou.

Por cerca de 20 minutos, Bolsonaro também fez defesa de sua política e pediu votos. "O que está em jogo no momento é o futuro de todos vocês que estão aí. Até de você que apoia o PT. Você é um ser humano também. Eu vejo muito petista mudando de lado", disse.

Veja o depoimeto:

- Após atentado Bolsonaro fala ao público pela primeira vez. . Link no youtube: https://youtu.be/FIi1igISOQQ Posted by Jair Messias Bolsonaro on Sunday, September 16, 2018

Bolsonaro está internado em uma unidade de cuidados semi-intensivos, mas tem boa evolução clínica e não tem febre. O político continua sendo alimentado somente por via endovenosa, isto é, diretamente na veia, sem poder ingerir alimentos ou bebidas. Os médicos não fizeram previsões oficiais sobre quando o candidato deve ter alta.