Bolsonaro faz caminhadas fora do quarto, diz boletim médico

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, já faz caminhadas fora do quarto, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (25).

Ainda de acordo com o informe, a rotina de Bolsonaro também inclui exercícios respiratórios de fortalecimento muscular.

"O paciente apresenta boa evolução clínica sem dor, sem febre ou outros sinais de infecção. Não tem disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis. Iniciou hoje [terça] com dieta branda, com boa aceitação", diz trecho da nota.

O presidenciável está hospitalizado desde 7 de setembro, em recuperação da facada que sofreu no estômago em um ato em Juiz de Fora (MG), no dia 6.