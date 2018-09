Bolsonaro faz fisioterapia e apresenta quadro clínico estável

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O boletim médico divulgado na tarde deste sábado (15) pelo Hospital Israelita Albert Einstein informa que o estado clínico do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) segue "estável e sem intercorrências" e que ele "realizou exercícios de fisioterapia com boa tolerabilidade".

O paciente continua em jejum, recebendo por via endovenosa os nutrientes necessários para a sua reabilitação e não apresenta febre ou outros sinais de infecção.

Bolsonaro está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital.

Nesta tarde, o presidenciável publicou uma foto em seu Twitter em que aparece sentado, com as pernas cruzadas, em seu quarto na instituição. Como legenda, escreveu: "Deus no comando!"