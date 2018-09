Bolsonaro faz tomografia computadorizada que aponta 'líquido ao lado do intestino'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internando no hospital Albert Eintein para se recuperar de uma facada, o presidenciável do PSL Jair Bolsonaro precisou fazer uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen, segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (20).

"Devido à elevação da temperatura (37,7 °C), foi realizada uma tomografia computadorizada de tórax e abdômen que evidenciou pequena coleção de líquido ao lado do intestino. Foi submetido a uma drenagem dessa coleção guiada por imagem, sem intercorrências. Está com dreno no local e evolui sem dor", diz o texto.

Segundo o hospital, Bolsonaro continua recebendo dieta líquida por via oral com boa aceitação associada à nutrição parenteral (endovenosa).