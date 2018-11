Bolsonaro grava vídeo para candidato e diz que, se médico permitir, irá a Roraima

Folhapress

BOA VISTA, RR (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) gravou vídeo para a campanha de Antonio Denarium, do mesmo partido, que disputa o segundo turno em Roraima contra o tucano José de Anchieta.

No vídeo, gravado nesta segunda-feira (8), Bolsonaro afirma que será submetido a uma avaliação médica nesta quarta-feira (10) e que, se for liberado, estará em Boa Vista, capital do estado, para "hipotecar solidariedade" a Denarium.

"O povo de Roraima saberá reconhecer o teu valor e termos sim um governador de verdade, afinado com o Presidente da República, que com toda a certeza será Jair Bolsonaro", disse.

No primeiro turno, Denarium obteve 42,27% dos votos válidos, à frente de Anchieta, que alcançou 38,78%.