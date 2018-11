Bolsonaro lidera em quatro das cinco regiões e tem viés de alta no Nordeste, reduto do PT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, lidera as preferências de voto em quatro das cinco regiões do Brasil, revela pesquisa Datafolha. No Nordeste, único lugar onde não está em primeiro, o militar tem viés de alta.

Reduto eleitoral do PT, o Nordeste é a única região onde Fernando Haddad (PT) lidera, com 36% das preferências de voto. Ainda assim, ele oscilou um ponto para baixo em relação a pesquisa feita entre os dias 3 e 4 deste mês.

Bolsonaro tem 22% na região. Ele oscilou dois pontos para cima, na comparação com último levantamento do Datafolha. No início de setembro, porém, ele tinha apenas 14% na região -de lá para cá, ganhou oito pontos percentuais.

Em terceiro lugar no Nordeste, Ciro Gomes tem 19% das preferências na região. Ele cresceu três pontos na região.

A melhor performance de Bolsonaro é no Centro Oeste, onde ele tem 49% das preferências de voto. No Sul, ele tem 44%; no Sudeste, 40%; no Norte, 35%.

Já Haddad tem 26% no Norte; 14% no Centro Oeste; 17% no Sul; e 16% no Sudeste.

Bolsonaro tem performance idêntica em regiões metropolitanas e no interior: 36%, na pesquisa estimulada. Já Haddad se sai melhor no interior, onde tem 24% das preferências, do que nas regiões metropolitanas, em que registra 19%.

Na pesquisa Datafolha, Bolsonaro tem 40% das intenções de votos válidos (conta que exclui brancos, nulos e indecisos) e Haddad 25%. Em terceiro Lugar, Ciro está com 15%.

A margem de erro da pesquisa Datafolha é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança, que é a chance de o resultado retratar a realidade, é de 95%.

A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-01584/2018.