Bolsonaro lidera entre eleitores brancos e Haddad entre pardos e pretos, diz Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência do PSL, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de voto entre eleitores que se declaram brancos, indica a primeira pesquisa Datafolha sobre o segundo turno das eleições presidenciais divulgada nesta quarta-feira (10).

O capitão reformado tem 46% de apoio nessa parcela do eleitorado, índice igual ao do obtido por ele na última pesquisa Datafolha no primeiro turno.

Embora distante do adversário, com 30% das intenções de voto entre os brancos, o apoio ao presidenciável Fernando Haddad (PT) cresceu nesse segmento em comparação ao primeiro turno, quando 26% dos eleitores brancos diziam que votariam no petista.

O Datafolha ouviu 3.235 pessoas em 227 municípios nesta quarta (10). A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, é de dois pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Assim como no primeiro turno, Haddad lidera as preferências entre as pessoas que se declaram pardas (38%), pretas (19%) e morenas (7%), mas oscilou negativamente nos três segmentos. No primeiro turno, os percentuais do candidato eram 40%, 20% e 9%.

Jair Bolsonaro também oscilou negativamente entre os pardos, indo de 35% das intenções de voto para 33%. Nos outros dois grupos, por outro lado, a oscilação foi positiva, passando de 11% para 12% entre os pretos e de 3% para 4% entre os morenos.

A intenção de voto dos dois candidatos entre os que se declaram indígenas se manteve a mesma em comparação ao primeiro turno, Bolsonaro com 1% das intenções de voto e Fernando Haddad com 2%.

O petista também oscilou positivamente entre os amarelos, indo de 2% para 3%, mesmo percentual obtido por Bolsonaro, que se manteve estável entre essa parcela do eleitorado.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-00214/2018.