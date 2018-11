'Bolsonaro não fez 10% do que eu fiz pelo Rio', diz Haddad na Baixada Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (2) que fez mais pelo Rio como ministro da Educação que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) fez em sua carreira como deputado federal do Estado.

Haddad participou de ato de campanha no calçadão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O petista destacou conquistas durante sua gestão na pasta da Educação. A região de Caxias ganhou um campus da UFRJ, um instituto federal de ensino e uma unidade do colégio Pedro II.

"Bolsonaro não fez 10% do que eu fiz pelo Rio", disse ele, que subiu em um pequeno caixote para falar com apoiadores.

Segundo ele, o Rio é o segundo lugar em bolsas do ProUni e contratos do Fies. "Em 28 anos, o que ele trouxe para cá?". Haddad disse desejar que Bolsonaro participe do último debate televisivo do primeiro turno, na próxima quinta-feira (4).

"Bolsonaro tem medo de debater olho no olho. Que Deus dê saúde ao Bolsonaro, que ele viva 120 anos para que veja que o mundo que ele acredita não existe", disse.