Bolsonaro parabeniza policial por matar homem que fez idosa refém no RJ

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) parabenizou e chamou de "belo trabalho" o do policial militar que atirou e matou um suspeito, enquanto ele fazia uma idosa de 83 anos refém, após roubar uma joalheria, na manhã desta quarta-feira (5), em Valença, cidade a 160 km da capital do Rio de Janeiro.

"Parabéns aos Policiais Militares de Valença-RJ que salvaram a senhora de 83 anos feita refém por um bandido covarde, ficando mais de 10 minutos com uma arma apontada para sua cabeça. Belo trabalho! A vida do cidadão de bem sempre deve ser prioridade!", escreveu Bolsonaro, no Twitter.

Segundo a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento no centro da cidade, que fica no sul do estado, quando foram avisados que um homem havia roubado uma joalheria próxima.

Os moradores que presenciaram a ação gravaram vídeos. Nas imagens, o suspeito aparece armado, segurando Maria Tereza de Jesus, 83, enquanto um policial aponta uma arma na direção dos dois.

Segundo a PM, o homem fazia seguidas menções de atirar nos policiais e na mulher. Pessoas gritavam para ele soltar a idosa. Até que ela tropeça nos paralelepípedos e cai no chão. O policial então dispara ao menos quatro tiros contra o suspeito, que morreu na hora.

A corporação não divulgou o nome do policial, nem o do suspeito do roubo. A mulher não ficou ferida.

Ainda de acordo com a PM, foram apreendidos no local "um revólver calibre .38 e cerca de R$ 50 mil em joias, produto do roubo".