Bolsonaro promete criação do 13º para beneficiários do Bolsa Família

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um vídeo ao vivo no Facebook publicado no início da noite desta terça-feira (10), o candidato Jair Bolsonaro (PSL) afirmou que não irá acabar com o 13º salário e prolongará o benefício para quem recebe Bolsa Família.

"O meu vice, o general Mourão, levou uma proposta ao Paulo Guedes, que é o homem da economia. Ele propôs levar o 13º para quem ganha o Bolsa Família".

De acordo com o candidato, o dinheiro extra para pagar o benefício virá com o fim da "roubalheira" do Bolsa Família. "Combatendo a corrupção e a roubalheira no Bolsa Família sobra dinheiro para pagar quem precisa", afirmou ao lado do empresário Luciano Hang, dono da Havan.

Em setembro, o candidato a Vice-Presidência do PSL disse que o 13º salário é uma "jabuticaba brasileira", uma "mochila nas costas dos empresários" e "uma visão social com o chapéu dos outros".

A fala de Mourão foi desmentida por Jair Bolsonaro, que disse que "vice geralmente não apita nada, mas atrapalha muito".

Sobre o programa social, Bolsonaro criticou o PT e acusou o partido de ter transformado o Bolsa Família em currais eleitorais.