Bolsonaro promete reduzir estatais para 50 se for eleito

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, prometeu que, se for eleito presidente, reduzirá ainda em seu primeiro ano de governo o número de estatais para 50.

"Ou privatizamos ou extinguimos", afirmou, sem listar quais empresas sairiam da administração pública.

A fala do candidato, confirmado no segundo turno com Fernando Haddad (PT), foi feita ao lado de seu guru econômico, Paulo Guedes.

O presidenciável prometeu ainda reduzir a estrutura de 29 ministérios para no máximo 15, se for eleito no próximo dia 28.