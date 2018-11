Bolsonaro publica foto assistindo a programa de humor

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL), que se recupera de um atentado a facada, não compareceu ao debate da Globo, o último antes do primeiro turno.

Em uma rede social, o capitão reformado publicou uma foto assistindo a um programa de humor, o The Noite com Danilo Gentili, pouco antes do debate na Globo.

"Dando uma conferida no show ao vivo do apresentador e comediante Danilo Gentili", escreveu ele na legenda.

Um de seus filhos, Carlos Bolsonaro, também publicou foto parecida em outra rede social.

"Assistindo o standup do Danilo Gentili ao vivo no YouTube! Porrada pra todo lado! Até na gente!", escreveu ele.