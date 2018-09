Bolsonaro recebe alta da semi-UTI, diz boletim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Boletim médico divulgado pelo hospital Albert Einstein, na tarde deste sábado (22), informa que o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) "evolui com melhora clínica progressiva" e recebeu alta da Unidade de Terapia Semi-Intensiva nesta manhã.

"[Bolsonaro] Não apresenta dor, febre ou disfunções orgânicas. Segue com recuperação dos movimentos intestinais, recebendo dieta pastosa em associação à nutrição parenteral", diz o comunicado.

Ele, segundo os médicos, "está mantendo as medidas de prevenção de trombose venosa, realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto".

Jair Bolsonaro (PSL), disse neste sábado (22) que tem viajado pelo Brasil há tempos e que não se importa com o país apenas em períodos eleitorais. A mensagem foi postada no perfil do candidato no Twitter pela manhã.

OPORTUNISMO

Bolsonaro (PSL), disse neste sábado (22) que tem viajado pelo Brasil há tempos e que não se importa com o país apenas em períodos eleitorais. A mensagem foi postada no perfil do candidato no Twitter pela manhã.

Internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, o candidato tem sido o principal alvo de ataques de Geraldo Alckmin (PSDB) na televisão e em eventos públicos.

Bolsonaro, na mensagem, disse que "há tempos temos percorrido o Brasil, de Norte a Sul, conhecendo as peculiaridades de cada região".

"Não nos importamos com nosso país apenas em períodos eleitorais com o oportunismo político habitual. Sempre construímos a confiança no olho a olho! Juntos vamos resgatar nossa nação!"