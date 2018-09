Bolsonaro recebe visita de Paulo Guedes e reproduz 'textão' antissistema no Facebook

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã de domingo (23), Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais uma foto com Paulo Guedes, seu principal assessor na área econômica. Na tarde de sábado (22), o presidenciável recebeu, além de Guedes, visita de seu vice General Mourão no Hospital Albert Einstein, onde está internado desde o começo do mês.

Paulo Guedes e Bolsonaro entraram em contradição na semana passada. O economista disse a empresários que quer implantar uma nova forma de CPMF e de arrecadação do Imposto de Renda, enquanto o presidenciável escreveu que em seu governo haverá corte de impostos. Em entrevista à Folha, Bolsonaro defendeu Paulo Guedes, dizendo que estão estudando alternativas.

Bolsonaro também reproduziu um texto, que vem sendo compartilhado no Facebook há alguns dias, assinado por "Rdo Bastos" e com o título "Porque o sistema não consegue derrubar Jair Bolsonaro". Segundo o texto, "o povo não está votando propriamente no Bolsonaro. O povo está 'desvotando', isto é, rejeitando os demais!".