Bolsonaro tem 28%, Haddad, 19%, Ciro, 11%, e Alckmin, 7%, diz Ibope

Redação Bem Paraná

O Ibope divulgou nesta terça-feira (18) durante o Jornal Nacional o resultado de nova pesquisa sobre a intenção de voto na eleição presidencial. Jair Bolsonaro (PSL) lidera a corrida presidencial com 28% das intenções de votos, seguido de Fernando Haddad (PT), com 19%, Ciro Gomes (PDT), com 11%, Geraldo Alckmin (PSDB): 7% e Marina Silva (Rede): 6%.

Em relação a última pesquisa, em 11 de setembro, Jair Bolsonaro oscilou positivamente dois pontos, indo de 26% para 28%. Já Haddad, que foi oficializado candidato do PT no lugar de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 11, cresceu 11 pontos percentuais, passando de 8% para 19%. Ciro manteve os mesmos 11%. Já Alckmin caiu de 9% para 7%; e Marina foi de 9% para 6%; Os indecisos se mantiveram em 7% e os brancos ou nulos caíram de 19% para 14%.

A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre domingo (16) e terça-feira (18). O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.

Os resultados foram os seguintes:

Jair Bolsonaro (PSL): 28%

Fernando Haddad (PT): 19%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Geraldo Alckmin (PSDB): 7%

Marina Silva (Rede): 6%

Alvaro Dias (Podemos): 2%

João Amoêdo (Novo): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

João Goulart Filho (PPL): 0%

Eymael (DC): 0%

Branco/nulos: 14%

Não sabe/não respondeu: 7%

Rejeição

O Ibope também perguntou em qual candidato, o eleitor não votaria de jeito nenhum, os resultados foram:

Bolsonaro: 42%

Haddad: 29%

Marina: 26%

Alckmin: 20%

Ciro: 19%

Meirelles: 12%

Cabo Daciolo: 11%

Eymael: 11%

Boulos: 10%

Alvaro Dias: 10%

Vera: 9%

Amoêdo: 9%

João Goulart Filho: 8%

Poderia votar em todos: 2%

Não sabe/não respondeu: 9%

Segundo turno

A pesquisa também apurou os possíveis cenários para o segundo turno da disputa presidencial. Líder das intenções de voto para o primeiro turno, Jair Bolsonaro (PSL) empataria dentro da margem de erro com os demais três candidatos mais bem colocados na pesquisa.

Ciro x Bolsonaro

Ciro: 40%

Bolsonaro: 39%

Brancos e nulos: 15%

Não sabem: 6%

Bolsonaro x Haddad

Bolsonaro: 40%

Haddad: 40%

Brancos e nulos: 15%

Não sabem: 5%

Bolsonaro x Marina

Bolsonaro: 41%

Marina: 36%

Brancos e nulos: 18%

Não sabem: 5%

Bolsonaro x Alckmin

Alckmin: 38%

Bolsonaro: 38%

Brancos e nulos: 18%

Não sabem: 6%

A pesquisa Ibope ouviu 2.506 pessoas entre os dias 16 e 18 de setembro e foi contratada pelo Jornal O Estado de S. Paulo e pela TV Globo, e está registrada no TSE sob número BR 09678/2018