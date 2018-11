Bolsonaro tem 42,6%; Haddad 27,8%; e Ciro 11,5% dos votos válidos, aponta pesquisa CNT/MDA

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa CNT/MDA, divulgada neste sábado (6) pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), confirma a tendência de crescimento de Jair Bolsonaro (PSL) e de um segundo turno entre o capitão reformado e Fernando Haddad (PT).

Bolsonaro apareceu com 42,6% das intenções de votos válidos na pesquisa estimulada e Haddad, com 27,8%.

Ciro Gomes (PDT) registrou 11,5% e Geraldo Alckmin (PDT) 6,7%.

Na sequência, vêm João Amoêdo (NOVO) com 2,7%, Marina Silva (Rede) com 2,6%, Alvaro Dias (Podemos) com 2%, Henrique Meirelles (MDB) com 1,9%, Cabo Daciolo (Patriota), 1,5%.

Os demais candidatos não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 7,8% e os indecisos, 6%.

A pesquisa foi realizada entre quinta (4) e sexta-feira (5), com 2.002 entrevistados em 137 municípios de 25 estados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A sondagem está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), sob o número BR-04819/2018.

Bolsonaro cresceu 7,3 pontos, considerando os votos válidos, em relação à pesquisa anterior do instituto, de feita entre 27 e 28 de setembro. Haddad perdeu 3,7 pontos, em comparação com a sondagem anterior.

Em simulação de segundo turno, Jair Bolsonaro venceria Fernando Haddad por 45,2% a 38,7%.

O capitão reformado também derrotaria Alckmin, por 43,3% a 33,5%, mas aparece em situação de empate técnico num confronto com Ciro Gomes: 41,9% para Bolsonaro e 41,2% para o ex-governador cearense.

Segundo a pesquisa CNT/MDA, a rejeição de Haddad ultrapassou a de Bolsonaro. O petista não teria o boto de 53,2% dos eleitores e Bolsonaro, de 50,2%.