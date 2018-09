Bolsonaro tem melhora clínica progressiva e inicia dieta pastosa, diz boletim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internado na unidade de terapia semi-intensiva do hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar de uma facada, o presidenciável do PSL Jair Bolsonaro tem melhora clínica progressiva e sem disfunções orgânicas, segundo boletim divulgado nesta sexta-feira (21).

"O paciente evolui com melhora clínica progressiva e sem disfunções orgânicas. Em decorrência da recuperação dos movimentos intestinais, iniciou hoje pela manhã dieta pastosa, com ótima aceitação. Permanece sem dor, sem sinais de infecção e recebendo as medidas de prevenção de trombose venosa", diz o texto.

Ainda de acordo com o hospital, Bolsonaro segue realizando exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada.