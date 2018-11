Bolsonaro vai a 31% e Haddad fica estável em 21%, diz Ibope

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (1º) aponta que Jair Bolsonaro (PSL) subiu 4 pontos e agora tem 31%. Fernando Haddad (PT) segue em segundo e manteve 21%.

Em terceiro na disputa presidencial aparece Ciro Gomes (PDT), com 11%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 8%, e Marina Silva (Rede), com 4%.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e ouviu 3.010 eleitores em 208 cidades brasileiras nos dias 29 e 30 de setembro. Ela está registrada no TSE com o número BR-08650/2018. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Jair Bolsonaro (PSL): 28%

Fernando Haddad (PT): 22%

Ciro Gomes (PDT): 11%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8%

Marina Silva (Rede): 4%

João Amoêdo (Novo): 3%

Alvaro Dias (Podemos): 2%

Henrique Meirelles (MDB): 2%

Cabo Daciolo (Patriota): 1%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

Vera Lúcia (PSTU): 0%

Eymael (DC): 0%

João Goulart Filho (PPL): não foi citado

Brancos/nulos: 12%

Não sabem/não responderam: 5%