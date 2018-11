Bolsonaro vai governar com bancadas da bala, evangélica e ruralista, diz Silas Malafaia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook nesta quinta-feira (4), o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) fez aceno a eleitores religiosos e convidou os pastores Silas Malafaia e Cláudio Duarte para participarem. A bancada evangélica oficializou seu apoio ao candidato nesta quinta (4).

Na live, Malafaia, que falou mais que o candidato, disse que em um eventual governo Bolsonaro não teria problema de governabilidade, pois ele trataria com as bancadas, e não com os partidos.

"Bolsonaro vai governar com as bancadas, que ultrapassam partidos. Essa que é a verdade. Só três bancadas: a ruralista, a de segurança pública e a evangélica, e você soma aí também a católica, dá maioria absolutíssima", disse Malafaia, aliado de Bolsonaro. Foi o pastor que celebrou o atual casamento do candidato com Michelle, em 2013.

A transmissão durou 26 minutos. Nesta quinta, Bolsonaro concedeu três entrevistas: duas para rádios e uma para a TV Record, que será transmitida no horário do debate entre presidenciáveis da TV Globo.

Na transmissão em sua rede social, o presidenciável não falou muito. Ele concentrou seus comentários a pedir votos a eleitores do Nordeste; a atacar o PT; e a divulgar a entrevista na TV Record.