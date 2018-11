Bolsonaro vence em 97% das cidades do estado de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) foi o mais votado em 97% das cidades paulistas, incluindo a capital. O capitão reformado do Exército alcançou 53% dos votos válidos no estado.

O candidato Fernando Haddad (PT), que irá disputar o segundo turno com Bolsonaro, obteve 16% dos votos válidos. O petista venceu em apenas 18 dos 645 municípios paulistas.

Com mais de 99% da apuração concluída, até a conclusão desta edição, Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) ficaram em terceiro e quarto lugares respectivamente.

A região Sul do estado (Barra do Turvo, e Ribeira, por exemplo) e o Pontal do Paranapanema (Euclides da Cunha Paulista e Mirante do Paranapanema) concentraram os maiores números de cidades em que Haddad venceu.

O candidato do PSL foi o mais votado em cidades da Grande São Paulo como Francisco Morato,Itapevi, Jandira, Carapicuíba e Itapecerica da Serra. Nesses municípios, em 2014, a ex-presidente Dilma Roussef (PT) foi a vencedora ao final do primeiro turno.

Na capital, Bolsonaro venceu em 54 das 58 zonas eleitorais e obteve 54% dos votos. As regiões norte e leste concentraram os melhores desempenhos do deputado federal do PSL. Em Santana e na Mooca ele teve seus maiores índices de votação: 55% em ambas.

Haddad venceu em apenas quatro zonas eleitorais, três no extremo da zonas sul e uma no extremo da zona leste: Paralheiros, Piraporinha, Grajau e Cidade Tiradentes. Nesses locais, o maior índice de votação do petista foi de 37%.