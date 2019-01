Bolsonaro viaja a SP para operação de retirada de bolsa de colostomia

Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro segue hoje (27) para São Paulo às 8h onde será submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, que usa desde setembro do ano passado após ter sofrido uma facada. Ele será internado pela manhã, assim que chegar na capital paulista. Será a terceira cirurgia do presidente em quatro meses após ter sofrido o atentado em Juiz de Fora, Minas Gerais.

Bolsonaro passará por procedimentos preparatórios para a cirurgia, que ocorrerá amanhã (28), no Hospital Albert Einstein. Ele deve ser submetido hoje a exames de sangue e clínicos.

A estimativa é que a operação dure cerca de três a quatro horas. A recuperação absoluta recomendada pelos médicos deve durar 48 horas. Após o período inicial de recuperação, voltará a desempenhar as atividades como presidente da República.

O presidente permanecerá em São Paulo por um período estimado em 10 dias, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, de ministros. Ele promete despachar diariamente.

A evolução da recuperação do paciente é que vai determinar a alta. Segundo Rêgo Barros, a imprensa será informada diariamente sobre o quadro de saúde do presidente, bem como de suas atividades no Hospital Albert Einstein.

Despachos

A partir do início da intervenção, o vice-presidente Hamilton Mourão assumirá a presidência. Ele ficará no cargo enquanto Bolsonaro se recupera da operação. O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou que, na quarta-feira (30), o presidente deverá estar despachando com os assessores e ministros.

“Nas 48 horas de descanso após a cirurgia, o vice-presidente assume [o cargo]. A partir daí [das primeiras horas de recuperação], ele será levado para um local na área do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do hospital que tem condições mais humanizadas, e passará a estabelecer contatos com seus integrantes, particularmente com os ministros”, disse.

Bolsonaro usa uma bolsa de colostomia desde que foi esfaqueado em um ato de campanha, em Juiz de Fora, dia 6 de setembro. A facada atingiu o intestino e o então candidato foi submetido a duas cirurgias, uma na Santa Casa de Juiz de Fora e outra no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A bolsa de colostomia utilizada por ele por cerca de quatro meses funciona como um intestino externo e possibilita a recuperação do intestino grosso e delgado.

Tragédia

Ontem (26) o presidente sobrevoou a região de Brumadinho, nos arredores de Belo Horizonte (MG), para verificar de perto a tragédia envolvendo o rompimento da barragem de rejeitos da Vale se rompeu, ele visitou a área emergencialmente no sábado (26). Após sobrevoar a região atingida pelos rejeitos da barragem da mineradora Vale que se rompe, o presidente disse que vai trabalhar para atender às vítimas, cobrar pelos danos causados e evitar novas tragédias.