Bolsonaro volta atrás e agora diz que manterá Ministério da Indústria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (24) que manterá o Ministério da Indústria e Comércio, atendendo a pedidos de representantes do setor industrial.

Em transmissão ao vivo feita pelo Facebook, Bolsonaro disse ter se reunido com representantes da indústria e da agricultura.

"Recebemos a visita de homens da indústria do Brasil falando dos problemas e como eu poderia resolver essas questões deles. Falaram da questão que gostariam que o Ministério da Indústria e Comércio continuasse existindo, vamos atendê-los", disse o capitão da reserva do Exército.

"Se esse é o interesse deles, para o bem do Brasil, vamos atender, vamos manter o Ministério da Indústria e Comércio, sem problema nenhum", acrescentou.

Inicialmente, a campanha de Bolsonaro estudava unir o Ministério da Indústria e Comércio com as pastas da Fazenda e do Planejamento para criar um super ministério para a Economia, que seria comandado pelo economista Paulo Guedes, guru econômico de Bolsonaro.

O candidato do PSL também disse estar aberto a negociar uma outra proposta que vinha defendendo, a de unir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, após ouvir posições favoráveis e contrárias a esta medida partindo de representantes do agronegócio.

"Está havendo um certo atrito sobre se funde ou não o Ministério da Agricultura com o do Meio Ambiente. Da minha parte, estou pronto para negociar", afirmou.

Uma das principais promessas de Bolsonaro durante a campanha tem sido a de redução da máquina pública e do número de ministérios, que ele quer diminuir dos atuais 29 para cerca de 15.