Bombeiros buscam jovem desaparecido em enxurrada na zona norte de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os bombeiros estão à procura de um homem de 27 anos que desapareceu em uma enxurrada formada durante o temporal que atingiu São Paulo entre a noite de terça-feira (18) e a madrugada desta quarta (19).

A vítima, ainda não identificada, desapareceu no Perus (zona norte) no momento em que tentava sair de seu carro na rua Ipecaeta, na altura do número 100. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima pode ter sido arrastada para o córrego Ribeirão Perus, que transbordou.

Os bombeiros foram acionados por volta da 1h50 desta quarta e mantêm na região oito equipes que estão vasculhando o córrego para tentar localizar o homem.

De acordo com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros em São Paulo, o Perus registrou 32 chamados de moradores que ficaram "ilhados" e com as casas tomadas pela água. "Resgatamos pessoas em botes. A situação foi mais complicada nas áreas de risco", disse.

ESTADO DE ATENÇÃO

Em função da tempestade, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) colocou toda a capital paulista em estado de atenção para risco de alagamentos.

Por volta da 0h desta quarta, a avenida Raimundo Pereira de Magalhães, próximo ao Rodoanel, ficou intransitável, sendo liberada somente às 4h20.

Às 2h30, as ruas Bernardo José de Lorena e a Fiorelli Peccicacco, em Perus, nas proximidades da linha 7-rubi da CPTM, também alagaram. No começo da manhã as vias continuavam interditadas.

Segundo o CGE, a capital paulista amanheceu com céu nublado e temperatura em elevação. Dados da rede de estações meteorológicas do órgão apontam que a temperatura máxima prevista será de 34°C nesta quarta. Entre o final da tarde e o início da noite retornam as condições de chuvas na forma de pancadas com forte intensidade.

Medidas simples podem amenizar os efeitos dos alagamentos:

- Evite transitar em ruas alagadas;

- Se a chuva causou inundações, não se aventure a enfrentar correntezas;

- Fique em lugar seguro. Se precisar, peça ajuda;

- Mantenha-se longe da rede elétrica e não pare debaixo de árvores. Abrigue-se em casas e prédios;

- Planeje suas viagens, para que haja menor possibilidade de enfrentar engarrafamentos causados por ruas bloqueadas;

- Em caso de dúvida sobre vias bloqueadas, ligue para a central de atendimento da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) através do número 1188 ou entre no site da CET para saber como está o trânsito nas principais vias.