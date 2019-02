Bombeiros lançarão flores no local de rompimento de barragem

Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais fará uma homenagem (1º) às vítimas do rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, com o lançamento de flores no local do desastre. A previsão é que o helicóptero decole por volta das 12h30 de Belo Horizonte.

“Para quem quiser enviar uma flor para Brumadinho, homenageando as pessoas que perderam a vida, os familiares e amigos dos vitimados por essa tragédia, podem entregar no Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros”, informou a corporação. O batalhão está localizado na Rua Líder, 84, bairro Aeroporto, na capital mineira.

De acordo com os bombeiros, o lançamento será feito a partir do local do rompimento da barragem, passando pelo refeitório e seguindo os demais pontos por onde a lama passou, a depender da quantidade de flores e pétalas doadas.

As buscas por vítimas do desastre recomeçaram às 7h30. Antes disso, as equipes se reuniram para alinhar as estratégias de trabalho do dia. O balanço mais recente indica 110 mortos, 238 desaparecidos e 394 identificados. Dos mortos, 71 foram identificados por exames realizados pela Polícia Civil. Também há 108 desabrigados e seis pessoas hospitalizadas.